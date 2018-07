Gemeente Emmen: Springkussenfestival had geen vergunning

En dat had wel gemoeten, zegt woordvoerder Anita Klingenberg van de gemeente. „We gaan met de organisatie in gesprek", vertelt Klingenberg aan Dagblad van het Noorden .

Paniek

In het Emmer winkelcentrum Emmerhout ontstond gistermiddag rond half drie paniek toen een springkussen van zeven meter hoog plotseling omviel. Zes kinderen raakten gewond, vijf van hen belandden in het ziekenhuis.

Eén van hen, een jochie van zes, lag gisteren nog steeds in Groningen in het ziekenhuis. Zijn ouders ontvingen gisteravond een telefoontje van burgemeester Eric van Oosterhout.

Luchtkussen in beslag genomen

De NVWA heeft het speeltoestel, dat werd gehuurd van een bedrijf uit Hardenberg, in beslag genomen. Waardoor het luchtkussen in het Emmer winkelcentrum omviel, is nog onduidelijk.

En dat blijft het ook nog wel even, verwacht NVWA-woordvoerder Mastenbroek. „We gaan met de betrokkenen praten en deskundigen zullen onderzoek doen. Dat kan wel even duren.”

Vaker ongelukken met luchtkussens

Het klinkt wellicht ongebruikelijk, een luchtkussen dat omvalt. Toch is Emmen bepaald niet de eerste plaats waar zo’n kleurrijk en onschuldig ogend speeltoestel voor een ongeluk zorgt. In 2013 vliegt een springkussen in Delden door een windvlaag vijf meter de lucht in. Drie kinderen raken gewond. Twee jaar later valt de luchttoevoer uit bij een springkussen in Den Bosch, met twintig lichtgewonde kinderen tot gevolg. Eind 2015 sterft een jongetje uit het Noord-Hollandse Grootebroek na een val van een luchtkussen.