Gemeente Rotterdam stapt naar rechter om politiestaking tijdens Feyenoord - Ajax te voorkomen

De bonden leggen de stakingsplannen vanmorgen nog een keer voor aan de leden, maar voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB) verwacht dat zijn achterban doorzet, zo laat hij vanmorgen weten.

De spoedprocedure dient rond 11.00 uur bij de rechtbank in Rotterdam. Ook politievakbond ACP laat weten op dit moment ‘geen enkele reden te hebben om af te zien van de voorgenomen acties rondom Feyenoord-Ajax’. Of de werkonderbreking echt doorgaat, wordt op een later moment deze ochtend besloten.

Voorafgaand aan dat kort geding is er om 10.00 uur nog een gesprek tussen de bonden en de zogenoemde driehoek. Daarin wil locoburgemeester Bert Wijbenga, die burgemeester Ahmed Aboutaleb vanwege zijn reces vervangt, volgens zijn woordvoerder aangeven te begrijpen dat er een arbeidsconflict is tussen de agenten en het rijk. Maar deze actie is volgens de locoburgemeester wel ‘ontijdig en onevenredig’. Volgens de woordvoerder heeft Wijbenga er vertrouwen in dat het gesprek een goed vervolg zal hebben.

De bonden ACP, ANPV en NPB hebben bij hun leden geopperd van 13.00 tot 15.00 uur het werk neer te leggen. De klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur. Het is maar de vraag of die zonder politieaanwezigheid kan doorgaan. ,,Dat is aan de gemeente”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Een woordvoerster van de gemeente Rotterdam wilde zondagochtend niet reageren op de mogelijke gevolgen van een werkonderbreking.

Een woordvoerder van de KNVB laat desgevraagd weten ‘niet op de zaken vooruit te willen lopen’. ,,We houden de situatie in de gaten.”

‘Veel agenten zijn het zat’

Veel agenten ‘zijn het zat’, vat Van de Kamp de stemming onder de beroepsgroep samen. Hij verwijst naar het geweld tegen politiemensen in Barneveld en Rotterdam van zaterdag. In Barneveld draaide een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid uit op gewelddadigheden. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Hetzelfde gebeurde eerder op de dag bij het trainingscomplex van Feyenoord, waar een groep supporters zich tegen de politie keerde. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. Zes ME’ers moesten naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van het vuurwerk.

Quote Met woorden komen we er niet meer

Agenten ervaren veel onvrede, omdat zij “in de frontlinie” staan en zich onvoldoende gewaardeerd voelen. De politiebonden liggen met de overheid in de clinch over een nieuwe cao voor de politie. Ook het feit dat de meeste politiemensen nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, draagt bij aan de frustratie.

,,Met woorden komen we er niet meer”, zegt Van de Kamp. Zijn ACP en de andere bonden vinden dat hun “harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt”.

Explosies cafés

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken. Het was de afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden onbekenden een explosief door door de brievenbus van Cafe The Hide Away in Rotterdam-IJsselmond.

Vrijdagavond was het raak in de hoofdstad. Bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat in Amsterdam-West ontplofte zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt nu vijf explosies in Rotterdam en één in Amsterdam. Voor enkele explosies in Rotterdam werd vrijdag een 21-jarige Amsterdamse verdachte opgepakt.

Dit was de ravage in een Feyenoordcafé.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.