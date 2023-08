Gemeentemedewerker neemt gevonden granaat mee, stadhuis Doorn meteen ontruimd

Het gemeentehuis in het Utrechtse Doorn is donderdagmiddag ontruimd geweest nadat een medewerker een granaat mee naar binnen had genomen. Die persoon had het explosief gekregen van een collega op de gemeentewerf in Doorn.

Het pand werd vervolgens ontruimd. Alle bezoekers en medewerkers moesten rond 14.00 uur buiten het gemeentehuis wachten op het Team Explosieven Veiligheid (TEV), dat het explosief moest beoordelen. Uiteindelijk was het de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die vaststelde dat het ging om een granaat uit de Eerste Wereldoorlog die nog in goede staat verkeert, en vermoedelijk afkomstig is van een verzamelaar.

De EOD heeft de granaat uiteindelijk meegenomen. Om ongeveer half vier werd het gebouw weer vrijgegeven, waarna de medewerkers weer naar binnen konden en de afzetting door de politie werd verwijderd.

Piepers van de bodes gingen af

Loco-burgemeester Gerrit Boonzaaijer was rond 14 uur aanwezig toen de granaat arriveerde. ,,Ik hoorde de piepers van de bodes afgaan en even later stonden we buiten. Dat ging allemaal voorspoedig en het was mooi weer, dus dat was het probleem niet.’’

Volledig scherm De granaat die ervoor zorgde dat het gemeentehuis in Doorn werd ontruimd. © Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Na ongeveer anderhalf uur in de buitenlucht, ging de granaat met de EOD mee en kon iedereen weer naar binnen. Grote vraag: wie nam die granaat mee naar het gemeentehuis? Boonzaaijer: ,,Iemand die bij ons werkt. Hij kreeg hem op de gemeentewerf van een collega en nam de granaat nietsvermoedend mee. De granaat ziet eruit alsof hij uit het museum komt. Een mooie trofee. Tot een collega vroeg of hij wist in welke staat de granaat verkeerde.’’

Achteraf is duidelijk dat de medewerker een mogelijk explosief nooit mee had moeten nemen. ,,Hij had, en dat geldt voor iedereen, nergens aan moeten zitten en meteen de politie moeten bellen. Het was geen handige actie, daar zijn we het samen wel over eens geworden. Het had ook fout kunnen aflopen. Dat zal geen tweede keer gebeuren.’’

