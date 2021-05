‘Gemeenten overtreden wet door stiekem mee te kijken op sociale media’

Inbreuk op rechten

Willem Bantema, verantwoordelijk onderzoeker en rechtssocioloog aan de NHL Stenden Hogeschool, zegt dat er binnen de gemeenten ‘nauwelijks gesprek’ lijkt te zijn over wat wel en niet mag. Zo komt naar voren dat zo’n derde van de gemeenten geen functionaris gegevensbescherming is betrokken bij online-monitoring. Dat is wettelijk verplicht, aldus Bantema. Vooral kleine en middelgrote gemeenten houden zich niet aan de regels.



‘Een ernstige inbreuk op rechten van burgers’, zegt hoogleraar Law and Data Science aan de Universiteit Leiden, Bart Clusters. Het is simpelweg verboden. Gemeenten mogen niet voor politie of inlichtingendienst gaan spelen.’ Volgens Clusters liggen ‘willekeur en ernstige privacyschending’ op de loer en is dit ‘niet het werk van gemeenten.’ Bovendien bestaat het gevaar dat persoonlijke gegevens lekken.



Ook blijkt uit het onderzoek dat sommige gemeenten de verkregen data opslaan in dossiers. Daarbij zit ook informatie over individuen en groepen. Zeker 23 gemeenten zouden dat geautomatiseerd doen, waarmee het risico op privacyschending groter is. Ook persoonsgegevens kunnen in het sleepnet blijven hangen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde niet inhoudelijk reageren.