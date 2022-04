Gemengde gevoelens bij plan buitenlandse adopties: ‘Wie controleert de overheid?’

Bemiddelingsbureaus en stichtingen hebben gemengde gevoelens over het kabinetsplan om adopties van kinderen uit het buitenland in de toekomst weer toe te staan. De uitvoering ervan moet in handen komen van de staat.

Dit moet volgens de plannen gebeuren door middel van een nog op te richten overheidsorganisatie. ,,Wij zijn voorzichtig positief", reageert Sander Vlek van de Landelijke Vereniging Adoptieouders. Dat Nederland door blijft gaan met het beschermen van kinderen in herkomstlanden waar ouders niet voor hen kunnen, mogen of willen zorgen noemt Vlek ‘een prettig idee’. ,,Voor hetzelfde geld was er besloten om dit niet meer te doen.”



Wel zijn er nog veel twijfels en vragen. ,,De officiële kabinetsstandpunten hebben wij nog niet ontvangen, dus we reageren nu enkel op de informatie die we in de media hebben gelezen. We zijn benieuwd hoe de overheid dit wil gaan organiseren en in hoeverre er iets met onze adviezen is gedaan", aldus Vlek. ,,Daarbij komt dat elke adoptie die de afgelopen jaren plaatsvond al door de overheid werd gecontroleerd. Op zich zijn we er niet op tegen dat er een publiekrechtelijk systeem komt. Wel zijn we benieuwd wat er aan de bestaande werkwijze toegevoegd wordt.”

Loskomen van het verleden

,,Wij zijn absoluut enthousiast”, reageert Inez Teurlings, voorzitter van Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG). ,,Dit is een kans om kinderen die in schadelijke situaties zitten te helpen en te beschermen. ,,We zijn opgelucht dat er nog een kans is om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en dat we gehoord worden.”



Op de vraag of er vanuit SiG vertrouwen is in het handelen van ambtenaren, kan Teurlings nog weinig zeggen. ,,We zijn vooral benieuwd naar hoe dit ingevuld gaat worden en op welke manier de overheid betrokken is”, aldus de voorzitter. ,,Wat wij positief vinden is dat er iets nieuws gebeurt, op deze manier kunnen we loskomen van het verleden.”

Quote Wij moeten proactief overleggen met andere landen en bepalen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen verdienmo­del bestaat binnen een land Kana Verheul, Stichting Shapla Community

Wie gaat de overheid controleren?

,,Ik vind het een lastige kwestie”, reageert Kana Verheul, directeur van Stichting Shapla Community. ,,Het is enerzijds een goed gegeven dat het private aspect er mogelijk uit gaat. Er moet voor gezorgd worden dat er op het gebied van adoptie geen verdienmodel is. Daarnaast wil je corruptie uitsluiten en daar ligt nu juist het probleem. Ik wil niet stellen dat ik geen vertrouwen heb in de Nederlandse overheid, maar bij elke overheid zitten ambtenaren die zich hier schuldig aan maken. En wie gaat de overheid controleren?”

Defence for Children deelt die zorg. De kinderrechtenorganisatie zegt dat met de plannen interlandelijke adoptie nog steeds mogelijk zou blijven. ‘Teleurstellend, want ook een overheidsbureau kan misstanden niet volledig uitsluiten’, aldus Defence for Children op Twitter. Volgens de organisatie lijkt het geen duurzame en waterdichte oplossing. ‘We gaan het plan grondig bestuderen.’

Adoptiestop

Buitenlandse adopties werden vorig jaar februari opgeschort, na een uiterst kritisch rapport van een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra. De commissie, die keek naar interlandelijke adopties tussen 1967 en 1997, concludeerde dat er te veel misstanden hadden plaatsgevonden en dat ze ‘tot op de dag van vandaag’ voorkomen. Doorgaan zou onverantwoord zijn. Joustra adviseerde om helemaal te stoppen met buitenlandse adopties, maar zo ver lijkt het kabinet dus niet te willen gaan.

Ook Vlek zegt het niet eens te zijn met dit advies van de commissie. ,,Een van de grote vragen is nu dan ook: gaat de huidige adoptiestop er meteen vanaf, of moet er eerst een heel nieuw systeem voor komen? Wat mij betreft had de adoptiestop er überhaupt nooit moeten komen, omdat er al jaren geen misstanden meer zijn geweest.”

Pro-adoptielobby wint

Met de nieuwe kabinetsplannen denkt men niet in de goede richting, zegt Verheul. ,,In de basis verandert er niets, je bent eigenlijk nog steeds een kind aan het vermarkten. We hebben voor adoptie geen heel systeem nodig, dus waarom laat men zich nu leiden door het sentiment van een pro-adoptielobby?”

We moeten terug naar de basis, zegt Verheul. ,,In eerste instantie moeten we af van de overtuiging dat een kind beter in het buitenland ondergebracht kan worden", legt ze uit. ,,Wij moeten proactief overleggen met andere landen en bepalen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen verdienmodel bestaat binnen zo'n land.”



Als blijkt dat het kind niet bij de eigen ouders of de rest van de familie terecht kan, moet er allereerst gekeken worden naar pedagogische en psychologische hulp en opvanglocaties, zegt de directeur. ,,We zien dat het kabinet in het verleden rapporten van de commissie Kalsbeek en de Raad voor de Kinderbescherming over dit onderwerp naast zich heeft neergelegd. Dit gebeurt nu opnieuw met het rapport van de commissie Joustra. In plaats daarvan delen ze een oplossing die henzelf beter uitkomt. Kortgezegd: de pro-adoptielobby wint.”