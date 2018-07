Gemolesteerde ober wuift excuses weg: Ze doen dit puur voor de rechtszaak

Mirek heeft inmiddels kennis genomen van het verhaal. Via Jiri Bryck laat hij weten: ,,We hebben al vaker excuusbrieven ontvangen van beide beschuldigde personen (ook Armins broer zit vast, red.). In deze brieven verontschuldigden ze zich en boden ze in het algemeen hulp aan. Hun aanbod is echter alleen symbolisch. Hun advocaten hebben zich ook al tot ons gericht, maar zonder concrete aanbiedingen. Tot dusverre zijn alle verontschuldigingen en aanbiedingen onoprecht, en vooral bedoeld om iets te bereiken in de rechtbank. Wij wachten af tot het onderzoek is afgerond en of deze zaak gekwalificeerd zal worden als een poging tot moord.''



De 36-jarige Mirek was eind april het zwaarste slachtoffer van een vechtpartij tussen een groep obers van het Praagse restaurant Polpo en een groep van zeven Nederlanders die een vrijgezellenfeest vierden. De ruzie zou zijn ontstaan toen de feestvierders met eigen drank op het terras van het restaurant gingen zitten en de obers hun vertelden dat dat niet de bedoeling is.