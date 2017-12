Genocideverdachte raakt Nederlanderschap kwijt

De IND baseert zich daarbij op een individueel ambtsbericht van de Nederlandse ambassade. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) wil dat de man zijn Nederlandse paspoort inlevert.



Jean-Baptiste N. (62) kwam in 1999 als vluchteling naar Nederland en woont en werkt al jaren in de regio Eindhoven. In 2014 heeft toenmalig staatssecretaris Fred Teeven voor het eerst geprobeerd om zijn Nederlandse nationaliteit in te trekken vanwege ernstige vermoedens dat N. betrokken is geweest bij de uitroeiing van Tutsi's in Rwanda. De eerste poging mislukte.



Van een select gezelschap Rwandezen in Nederland bestaat het vermoeden dat ze betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdrijven in 1994. Voor zover bekend is N. de eerste Rwandees die op basis van een individueel ambtsbericht zijn Nederlandse nationaliteit dreigt te verliezen.