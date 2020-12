Genoeg griepvaccins om 60- tot 70-jarigen in te enten

Efteling door het stof na video met dansende bezoekers bij optreden

30 november Waar de kroegen in het hele land nog dicht zijn en er op veel plekken nog geen kop koffie bij een barretje te krijgen is, bouwde een groepje bezoekers zondag een feestje in de Efteling. Het park denkt nu na over extra maatregelen voor komend weekend en schrapt al het muzikaal entertainment.