Gerechtshof in Maleisië trekt 18 dagen uit voor behandeling fouten in Ivana Smit-zaak

Het gerechtshof in Maleisië heeft liefst 18 dagen vrijgemaakt om in oktober en november 2024 de mogelijke fouten die zijn gemaakt bij het onderzoek naar de dood van Ivana Smit te behandelen.

Waarom de zaak pas over anderhalf jaar dient is niet bekend. 14 oktober 2024 is de eerste zitting in de civiele zaak die Ivana’s moeder Karin namens de familie aanspande tegen de Maleisische minister van Binnenlandse Zaken, tegen de politie in Kuala Lumpur en tegen politie-inspecteur Faizal. Een van de eisen is dat Faizal van de moordzaak wordt gehaald.

Volledig scherm © AD Het Limburgse fotomodel Ivana Smit viel in december 2017 40 meter naar beneden vanaf het balkon van een Amerikaans echtpaar, Alexander en Luna Johnson. Ze was toen 18 jaar oud. Inspecteur Faizal concludeerde binnen een dag dat het een ongeluk was. De familie Smit denkt dat Ivana bij de Amerikanen aan een overdosis drugs is overleden en dat haar lichaam vervolgens over de rand is gegooid. Al bijna zes jaar knokt de familie om de waarheid boven tafel te krijgen.

Je krijgt het gevoel dat er nu een hoop uit de kast wordt getrokken Sebas Diekstra ,,Je krijgt het gevoel dat er een hoop uit de kast wordt getrokken voor deze civiele zaak, anders hoef je geen 18 dagen te reserveren’’, zegt de Nederlandse advocaat Sebas Diekstra die de familie Smit bijstaat. ,,Het verwijt is dat zijn hun plicht om goed werk te verrichten hebben verzaakt. Ik vermoed dat de politie na alles wat naar buiten is gekomen haar eigen lezing wil presenteren. Ze ontkennen dat ze fouten hebben gemaakt, hun taken niet goed uitgevoerd hebben. Dat kan in een land als Maleisië niet zonder het horen van getuigen en andere betrokkenen.’’

De familie wist in 2018 een feitenonderzoek naar de omstandigheden omtrent de dood van Ivana bij de rechter af te dwingen. Wekenlang werd iedereen die met de zaak te maken had bevraagd. Op die twee Amerikanen na; zij waren al gevlogen. Ook de onderzoeksrechter stelde dat Ivana’s dood een ongeluk was, maar in hoger beroep was het oordeel uiteindelijk anders: moord. Het Amerikaanse koppel ontkent iedere betrokkenheid en zegt niet te weten hoe Ivana is overleden.

De politie opende een moordonderzoek onder leiding van Faizal, de inspecteur die altijd heeft beweerd dat de dood van Ivana een ongeluk was als gevolg van drugsgebruik. De tiener had ook drugs gebruikt, zoveel zelfs dat ze volgens onderzoek van de Nederlandse patholoog Frank van de Groot waarschijnlijk eraan is overleden.

Fouten en blunders

Het onderzoek naar de dood van het fotomodel zat ogenschijnlijk vol blunders en fouten. Zo werd bijvoorbeeld het appartement van de Amerikanen niet verzegeld waardoor de schoonmaakster kon opruimen en poetsen voordat er sporenonderzoek werd gedaan. Ook verzuimde de politie om de temperatuur van het lichaam te meten om zo het tijdstip van overlijden vast te stellen. De dummy waarmee de valtest werd gedaan had niet het goede gewicht en lengte. Het sporenonderzoek in het appartement werd beperkt tot zichtbare vingerafdrukken. En de Amerikanen, de laatsten die Ivana levend zagen, konden na een paar maanden ongehinderd het land verlaten. De lijst met tekortkomingen is lang.

Volgens de Maleisische advocaat Sankara Nair die de familie Smit bijstaat zullen opnieuw de meeste getuigen gehoord worden en zullen ook politiemensen in de getuigenbank verschijnen. Beide partijen kunnen getuigen oproepen.

In de tussentijd loopt nog altijd het moordonderzoek. Dat begon in november 2019, bijna twee jaar na de dood van Ivana. Hoe het daar nu, drieënhalf jaar later, mee staat is onbekend. De familie, noch de advocaten hebben in al die tijd iets gehoord.

Soap

Doordat de familie Smit al die jaren druk is blijven zetten op de zaak, raakt die niet in de vergetelheid. Premier Rutte heeft al twee keer met de Maleisische premier over de zaak gesproken en aangedrongen op openheid en daadkracht. Met de civiele zaak probeert de familie het moordonderzoek vlot te trekken. Diekstra: ,,Het is echt een soap. Ik probeer het positief te zien. Ze zijn ermee bezig en hopelijk motiveert de planning van de civiele zaak politie en justitie in Maleisië om de strafzaak te bespoedigen en snel met een slotconclusie te komen. Dat is voor de familie na al die jaren toch de hoop.’’