Gerechtshof: Rookruimtes in cafés en restaurants mogen niet

Rookverbod

Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat het rookverbod werd ingevoerd. In het verbod is destijds een uitzondering opgenomen voor rookruimtes. Maar die uitzondering is in strijd met de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de bestrijding van tabaksgebruik, vind Niet-rokersvereniging CAN. Het Hof stelde de vereniging vandaag in het gelijk. Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Bovendien worden medewerkers van cafés en restaurants aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen.