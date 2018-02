Gerechtshof vernietigt besluit dat ontvoerde Insiya naar Nederland moet

Het gerechtshof in Den Haag heeft een eerder besluit van de rechtbank dat het ontvoerde meisje Insiya terug moet naar Nederland, vernietigd. Volgens het hof is de zaak 'zo nauw verbonden met India' dat Nederlandse rechters niet bevoegd zijn dat besluit te nemen.

Het lijkt er daarmee op dat het juridische gevecht over het 'teruggeleidingsverzoek' in India moet worden uitgevochten, daar waar het meisje nu is, bij haar vader Shehzad Hemani. Volgens moeder Nadia Rashid besliste een familierechter in India onlangs dat de peuter terug moet naar Nederland. Dat zou uiterlijk 27 maart 2018 moeten gebeuren.

De vader deed dat weer af als nepnieuws. Later zei hij dat hij tegen het besluit in hoger beroep zal gaan omdat Insiya volgens hem in India hoort. Het is onduidelijk welke invloed de beslissing van het gerechtshof in Nederland heeft op de procedure in India.

Opdracht

De nu 3-jarige Insiya Hemani werd in september 2016 ontvoerd toen ze bij haar oma was in Amsterdam. Justitie in Nederland vervolgt de kidnappers. Tot die groep van acht mensen hoort ook Insiya's steenrijke vader Shehzad Hemani, die niet bij de ontvoering was, maar de opdracht gaf tot de kidnap.