Geruchten kloppen: beelden opgedoken van Sneijder die auto vernielt

In het filmpje is te zien hoe Sneijder, gehuld in een wit T-shirt, op het dak van de auto zit. Hij schopt onder meer met zijn voeten op de voorruit en gaat na een aantal seconden zelfs staan op de motorkap. De beelden, gemaakt door een buurtbewoner, bevatten ook geluid. ,,Kom naar binnen”, roept een onbekende dame, die Sneijder even later een kus geeft.



Sneijder is inmiddels weer op vrije voeten. De zaak is afgedaan met het betalen van een schadevergoeding.



De politie wilde gisteren niet bevestigen dat het om de Utrechtse voetballer ging, maar zei dat er een 35-jarige man was opgepakt. Volgens de woordvoerder werd ‘de man’ aangehouden voor vernieling van een auto op de Balderikstraat in de wijk Zuilen in Utrecht.