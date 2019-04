Geschorste priester heeft geen moment spijt van onthullende ‘coming out’

Dat zijn levensverhaal wat los zou maken, had Valkering natuurlijk wel zien aankomen, vertelt hij in de werkkamer van de pastorie van de Vredeskerk. Maar zoveel? Er komen – niet overdreven - honderden mailtjes binnen. En kaarten. Zo veel kaarten. Valkering excuseert zich en loopt dan de kamer uit. Enkele minuten later is hij terug met een stapel die zo hoog is dat hij ze met twee handen vast moet houden. Hij zoekt glimlachend de kaart van zijn broer. Zijn neefje van 12 jaar had er ook een boodschap op gekrabbeld. ,,Ik vond uw feest geweldig. En u had ook zo’n lekker eten geregeld. Het uitzicht was prachtig trouwens. Ik hoop dat die bisschop u verder met rust laat want ik vond het onzin wat hij zei.’’