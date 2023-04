Geschrokken reacties na arrestatie Weski: ‘Dit vraagt een enorme moed’

Dat verwacht Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond. „Dat een prominente advocaat in zo'n zware zaak wordt aangehouden: dat is uniek. Dat vergt een enorme moed van politie en Openbaar Ministerie. Want je moet dit wel kunnen verantwoorden. Het legt een enorme druk op de rechtstaat. Ik geef je op een briefje dat dit ook gaat leiden tot een reactie vanuit de onderwereld, dat mensen moeten worden beveiligd.”

Bij collega-advocaten leidt de aanhouding tot verraste en geschrokken reacties. „Ik ben er behoorlijk van ondersteboven”, zegt Onno de Jong, die samen met Peter Schouten tot voor kort de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces. „Dit betekent voor haar een enorme klap, maar ook voor de advocatuur. We moeten tegelijkertijd voorzichtig zijn, omdat we nog geen flauw idee hebben wat precies de verdenkingen zijn en wat de omstandigheden zijn. Maar ook als dadelijk blijkt dat er niks aan de hand is, dan is de schade al aangericht.”

Ook Peter van Koppen, emeritus hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is nog heel terughoudend. „Weski staat bekend als een advocaat, die weliswaar heel grote boeven bijstond, maar toch vooral ook heel integer is. We moeten allemaal maar afwachten welk bewijs er is. Je zag namelijk in de zaak tegen Richard Mos wat er kan gebeuren”, verwijst hij naar de van corruptie beschuldigde politicus, die vrijdag volledig werd vrijgesproken.

Heftig

Advocaat Sander Janssen, die in het verleden onder anderen Willem Holleeder bijstond, wijst op de eerdere verdenkingen die richting Weski werden uitgesproken in de zaak van ex-advocaat Youssef Taghi. Hij werd veroordeeld, omdat hij informatie van zijn neef Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting smokkelde. Maar mogelijk zou ook Weski dit hebben gedaan, klonk toen al. „Er werd van alles gesuggereerd. Dus dat dit gevolgen zou hebben, was ergens wel te verwachten. Maar deze gevolgen? Dat is heel heftig.”

De vraag is wat de consequenties van de aanhouding van Weski zijn voor het Marengo-proces. Die lijken vooralsnog niet meteen ingrijpend. Weski hield woensdag namens Taghi en twee medeverdachten voor het laatst een pleidooi. „De timing van haar arrestatie lijkt geen toeval”, reageert advocaat Janssen dan ook. Als Weski eerder was aangehouden, bestond er een kans dat het hele liquidatieproces rond de groep van Taghi grote vertraging zou oplopen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: