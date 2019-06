Geslaagd of gezakt? Stressen naast de telefoon

Examenkandidaat Ivo Boers (17) vliegt deze ochtend pas terug uit Frankrijk. Precies op tijd voor hét telefoontje ploft hij neer in de tuin. De scholier beklom afgelopen maandag de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor de spierziekte MS. Hij wilde eigenlijk gisteren al terugvliegen, maar: ,,Er was nog een eindfeest. Mijn vader zei dat ik daar wel bij moest zijn.”



En dus sprong Ivo op de eerste de beste vlucht op de dag van zijn examenuitslag. ,,Maar dat is wel ok. Ik ben tenminste bezig en hoef niet al te lang op de uitslag te wachten”, zegt hij. Om 16.00 uur begint de school pas met bellen. ,,Ik had me gelijk voorgenomen om iets te gaan doen, want anders is het wel erg lang wachten.”



Geslaagd of niet, Ivo wordt sowieso gebeld. ,,Goeie, ik moet zorgen dat mijn telefoon is opgeladen”, bedenkt hij ineens. De scholier hoopt het telefoontje traditiegetrouw in de tuin aan te nemen. Daar zaten zijn broer en zus ook toen ze hoorden of ze hun diploma hadden gehaald. ,,Mijn moeder is bij me. Daarna zullen we wel taart halen en de vlag buiten hangen. De spanning stijgt nu wel, ik voel lichte zenuwen.”