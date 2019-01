Gesprekken over no-showbeleid met KLM vastgelopen; rechtszaak volgt

Update Poolse burgemees­ter neergesto­ken op podium: ‘Pawel, we steunen je’

0:59 De burgemeester van de Poolse havenstad Gdansk is vanavond op het podium neergestoken tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst. Hij ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden.