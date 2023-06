Gestrand met de trein? Hier heb je recht op

Honderden treinreizigers strandden zondagmiddag en -avond rondom Amsterdam door een grote IT-storing. Sommige reizigers moesten de nacht doorbrengen op veldbedjes of waren genoodzaakt een taxi te nemen of een hotel te boeken. Welke kosten kun je als passagier claimen bij de NS?

Door de storing, die tot maandagochtend duurde, reden er ruim 16 uur geen treinen in en rondom Amsterdam. Ook het internationale treinverkeer lag plat. Het leverde veel problemen op en reizigers moesten flink improviseren. Een taxireis regelen naar de bestemming of een hotel boeken om de nacht te overbruggen bijvoorbeeld. Allemaal extra kosten die de NS mogelijk zal compenseren.

,,Wij zullen ruimhartig omgaan met extra kosten”, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. ,,Dan kun je denken aan taxi- of overnachtingskosten.” Volgens Leblanc worden de vergoedingen per geval bekeken. Om dit soort kosten te declareren moeten reizigers daarom contact opnemen met de NS-klantenservice.

Dit zijn de algemene regels rondom het terugvragen van geld na een treinvertraging bij de NS:

Treinkaartjes

Treinkaartjes (binnenlands) worden sowieso vergoed bij een vertraging van 30 minuten of meer. Kaartjes worden niet uitbetaald als ze minder dan €2,30 hebben gekost (€4,00 bij een internationale reis), een langere reistijd vooraf al was aangekondigd, je vergeten bent in- of uit te checken of de aanvraag niet binnen drie maanden na de reisdatum is ingediend. Ook bij een landelijke stroomstoring keert de NS geen vergoeding uit. Als je bent begonnen aan de reis, maar die niet kon afmaken heb je ook recht op geld terug bij vertraging.

Vervangend vervoer

In principe regelt de NS bij een storing vervangend vervoer. Is dat er niet, dan moet je het zelf regelen. De NS betaalt mee aan het vervoer naar de bestemming of het vertrekpunt, maar bekijkt het wel per geval. Overleg daarom eerst met de klantenservice van de NS voordat je de kosten maakt.

Overnachting in hotel

Ook de kosten van een hotelovernachting komen in aanmerking voor een vergoeding. ,,Maar ook dat wordt per situatie bekeken”, zegt Leblanc. ,,We willen misbruik voorkomen. Als je een suite hebt geboekt in het Hilton is het natuurlijk een ander verhaal.” Volgens reizigersorganisatie Rover mochten reizigers op de stations zondagavond een hotel regelen tot een maximum van 150 euro voor een nacht.

Eten en drinken

Volgens de Consumentenbond heb je recht op eten en drinken als je vastzit door vertraging of annulering van treinen. De treinvervoerder moet daar voor zorgen. Daarbij geldt wel dat het eten in de trein of op het station beschikbaar moet zijn. Rover waarschuwt dat als je op eigen initiatief maaltijden of overnachtingen hebt geregeld, zonder dat eerst aan de NS te vragen, je formeel nergens recht op hebt.

Gemist concert of vlucht

Bij het missen van bijvoorbeeld een concert of vlucht door de vertraging heb je te maken met gevolgschade. De NS is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hier word je als reiziger dan ook niet voor gecompenseerd.

Bij alle vergoedingen raadt zowel de NS als reizigersorganisatie Rover aan om altijd eerst contact op te nemen met de klantenservice van de NS. ‘Als je het wel aan NS hebt gevraagd maar NS weigerde, dan heb je mogelijk wel recht op een vergoeding. Bewaar bonnetjes goed’, schrijft Rover op de website.

