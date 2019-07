Gestrande reizigers balen: ‘Totaal gebrek aan informatie hier op Schiphol’

Duizenden vakantiegangers balen als een stekker. Na uren wachten in een heet vliegtuig dat maar niet vertrok, zijn ze door de brandstofstoring alsnog gestrand op Schiphol . Zonder het flauwste benul wanneer ze alsnog kunnen vertrekken. ,,We horen hier helemaal niets. Het is totale chaos.’’

Om 14.15 uur zou Ieke de Vries uit Lochem met haar vriend met Transavia naar Las Palmas vliegen. ,,Toen we in het vliegtuig zaten, werd omgeroepen dat er nog getankt moest worden. Dat duurde en duurde maar. Toen ging de airco ook nog uit, het werd bloedheet. Na twee uur kregen we een half bekertje water. Pas rond vijf uur mochten we eindelijk het vliegtuig uit’’, vertelt ze.

Na weer dik twee uur wachten in de volle vertrekhal hoorden ze begin van de avond dat hun vlucht geannuleerd is. ,,Maar verder horen we maar niks. Het is niet bekend of morgen een vlucht gaat, of wat er met onze bagage gebeurt. Ook het reisbureau waar we bij geboekt hebben, weet van niks. Het is hier één grote chaos.’’

Reizigers worden aan het lijntje gehouden, zegt Dirk Melenberg. Hij zou om 13.15 uur met Corendon naar Bodrum vliegen. ,,Eerst werd de vlucht uitgesteld naar twee uur, daarna zeiden ze dat wij vooraan in de rij stonden om te worden getankt. Na twee uur mochten we het vliegtuig uit, terug naar de gate. Daar zitten we nu nog. Alles wat ik weet, heb ik via nieuwssites. Die zijn beter op de hoogte dan het personeel hier op Schiphol.’’

Officieel is de vlucht naar Bodrum nog niet geannuleerd, maar Melenberg gelooft niet dat hij vandaag nog op zijn vakantieadres komt. ,,Dat zal wel morgen worden. We hebben net een broodje gekregen en wachten maar af. Voor de ouders met kleine kinderen begint het allemaal wel vervelend te worden, na zes uur wachten.’’

De vakantie van Ieke de Vries en haar vriend is door de brandstofstoring in het water gevallen. ,,We zouden maar vier dagen gaan, dus daar blijft weinig meer van over. Ik denk dat we zo maar naar huis gaan.’’

Melenberg en zijn partner houden de moed erin. Hun vakantie zou tien dagen duren. ,,Dus houden we er nog negen over’’, zegt hij monter. ,,Als dat niet genoeg blijkt, gaan we binnenkort gewoon in de herkansing.’’

