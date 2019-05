‘Getraumatiseerde veteraan wordt van keuring naar keuring gestuurd’

Eerder deze week luidden getraumatiseerde veteranen in deze krant de noodklok over waar ze vijf jaar na de invoering van de Veteranenwet nog altijd tegenaan lopen. Ze hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden bij de aanvraag van hun Militair Invalideitspensioen (MIP). Moeten maanden wachten op keuringen. En hebben stevige kritiek op het werk van verzekeringsartsen en de manier waarop Defensie schadeclaims afhandelt.



Ombudsman Van Zutphen, die zich naast problemen van gewone burgers ook bekommert om specifiek veteranenklachten, herkent de geluiden. Ook op zijn bureau belandden de afgelopen maanden vijftien dossiers van getraumatiseerde militairen die helemaal waren vastgelopen bij de aanvraag van hun Militair Invalideitspensioen (MIP). Meest schrijnende zaak die hij onder ogen kreeg was een veteraan die na negen jaar nog niet wist waar hij aan toe was. De man werd van keuring naar keuring gestuurd. Tussendoor moest hij ook nog meewerken aan allerlei andere onderzoeken. Toen hij zich ten einde raad bij Van Zutphen meldde, wist hij nog niet wat zijn medische eindtoestand was. ,,Toen heb ik gezegd; maar dit kan echt niet. En we hebben het voor hem opgelost. Hij krijgt nu wel een pensioen. We hebben een bijzondere zorgplicht naar deze mensen. Ze hebben belangrijke dingen voor Nederland gedaan en komen gehavend terug. Dan moeten wij ervoor zorgen dat deze mensen goed worden begeleid en opgevangen.’’



Volgens Defensie waren er in het verleden te weinig keuringsartsen waardoor de wachttijden zo extreem konden oplopen. Maar met dat antwoord neemt Van Zutphen geen genoegen. ,,Ik ga nu kijken wat er echt aan de hand is. We willen dat er structureel iets verbetert en verandert. Dat er oog is voor de noden en begrip vanuit Defensie waarom er tempo nodig is. Nu wordt nogal eens de menselijke maat uit het oog verloren.’’