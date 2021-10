Getuige Bekir E. leende een boek over Nicky Verstappen, sprak hij Brech echt over de zaak?

Later vandaag komt E. in de rechtszaal aan het woord. Maar eerst wordt vanochtend nog een dna-deskundige gehoord, Ate Kloosterman. Hij wordt bevraagd over de gevonden dna sporen van Brech. Achter de schermen is ook Sander V., de moordenaar van Milly Boele al gehoord. Hij zat bij E. en Brech op de afdeling en heeft verteld over hun onderlinge relatie. Volgens E. waren Brech en hij goede vrienden. Als dat zo was, is het sinds zijn verklaring voorbij - E. is inmiddels ook overgeplaatst naar een andere gevangenis, Brech zit nog steeds in Vught.