Getuigen: ‘Agent hield bloedneus over aan Kroons kopstoot’

Doorbraak in strijd tegen hiv: ‘Deze dag gaat de geschiede­nis­boek­jes in’

19:40 Directeur van het Aidsfonds Mark Vermeulen (39), die zelf ook hiv heeft, is euforisch over het nieuws dat het na twaalf jaar eindelijk is gelukt om twee nieuwe patiënten te genezen van hiv. Hij denkt dat deze dag de geschiedenisboeken in gaat, maar wat betekent de doorbraak nu in de praktijk?