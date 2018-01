Getuigen doorrijder Oss: 'Ongelofelijk heftig. Hij reed er gewoon overheen!'

Hartverwarmend: Koppe (7) en Faas (9) halen geld op voor afgebrande club

17:35 Een half jaartje nog maar, zo lang zit Koppe (7) op de atletiekvereniging Gouda. En in die paar maandjes tijd is de club al erg belangrijk geworden voor de jonge Gouwenaar. Toen hij na een logeerpartij bij oma afgelopen zaterdag hoorde dat het materiaalhok van de club was afgebrand als gevolg van brandstichting, was het verdriet groot. Samen met broer Faas (9) besloot Koppe om in actie te komen.