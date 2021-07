Gevaar nog niet geweken: ‘Deze dijk gaat klappen als we niets doen’

Met een graafmachine wordt continu aarde tegen de dijk ten westen van Well gestort. Vrachtwagens vol rijden af en aan. Want rondom deze plek is het spannend. De dijk is verzadigd, er komt water onderdoor. De straat is nat. ,,Het is vrij acuut ja. Als we niets doen, is het vrijwel zeker dat die klapt”, vertelt André Boogerd, die vanuit Zeeland naar Limburg is afgereisd om zijn collega’s te helpen.



Ook een groepje militairen komt erbij om te helpen. Want er moet zeil worden geplaatst en er komen grote zandzakken om de dijk tegendruk te geven.



Voor de waterschappen is juist die verzadiging van de dijken spannend vandaag. De Maas staat zo lang hoog dat de beschermende muren te nat worden. ,,Het water lijkt op zijn retour, maar staat nog steeds tegen de dijken aan. Zolang dat zo is, is het gevaar niet geweken”, vertelt inspecteur Ivo van Enckevort van Waterschap Limburg.