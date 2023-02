Gevaar van overstroming valt niet te onderschatten: gelukkig kun je zelf van alles doen

Een rimpelloze carnaval in tijden van Metoo: vijf tips voor de carnavals­vier­der

Carnaval – of Vastelaovend zoals ze het in Limburg noemen – zorgt voor een tweedeling in de maatschappij: je houdt ervan of niet. Vijf tips om in acht te nemen voor iedereen die volgend weekend gaat. Of je nu van boven of onder de rivieren komt.