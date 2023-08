Gevangene die ontsnapte tijdens plaspauze in Vught midden in de nacht opgepakt

Het gaat niet om iemand die vastzit in de PI Vught. De man werd van de gevangenis in Middelburg naar de gevangenis van Grave vervoerd. Hij zou aan begeleiders gevraagd hebben om een plaspauze, waarop de cellenbus stopte bij de Groensteeg.

Volledig scherm De politie was in de bossen bij Vught op zoek naar een gevangene die uit een cellenbus was ontsnapt. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

‘Urgente vermissing’

Daar zou de man zijn gevlucht toen hij buiten de bus stond. De Groensteeg ligt in de buurt van de A2. Door de politie werd gesproken van een ‘urgente vermissing’. Agenten startten direct een zoekactie naar de gevangene, onder meer in de bossen in de buurt van de Groensteeg.

Ook het opsporingsteam FASTNL werd ingezet, dat gespecialiseerd is in het vinden van voortvluchtigen. Nadat de gevangene verdween werd rond 17.10 uur een Burgernet-melding verstuurd. Daarin werd beschreven dat de man 1,84 meter lang is, een grijze joggingbroek draagt en een groene jas aan heeft.

Gezocht op landgoed

Wie de man zag moest hem volgens de politie niet zelf benaderen, maar 112 bellen. Ondertussen zochtten agenten onder meer op landgoed Bleijendijk bij de ruïne van een oude boerderij. Daarbij hielp een boswachter die bekend is in de omgeving. De man werd daar niet gevonden. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

‘In paar uur kan hij ver komen’

,,Als getuigen melden dat ze hem hebben gezien, gaan we kijken. Maar actief zoeken in de buurt doen we niet meer. In een paar uur kan hij al ver zijn gekomen. Dan wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg”, zei een woordvoerder. Het gebied zou ook te groot zijn om speurhonden in te zetten.

Volledig scherm De politie zocht onder meer met een boswachter op het landgoed Bleijendijk bij Vught. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De gevangene werd op het landgoed bij Vught niet gevonden. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De gevangene ontsnapte tijdens het vervoer naar een gevangenis. © Meesters Multi Media / Bart Meesters