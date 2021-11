Gevangenen gooien met eieren tijdens corona-opstand in Zaanse gevangenis

Eieren

De gevangenen hadden de eieren vanuit hun cel meegesmokkeld naar buiten, bevestigt ook de DJI. In de gevangenis kunnen gedetineerden inkopen doen in een supermarktje.

Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de gevangenis, volgens de directie door ongenoegen over beperkende coronamaatregelen. Begin deze maand bleek dat honderden gevangenen in isolatie moesten vanwege bijna veertig besmettingen binnen de gevangenismuren. Een groot deel van de ongeveer zevenhonderd gevangenen moesten toen al op hun afdeling blijven, mochten geen bezoek ontvangen of zitten de hele dag op hun cel.