Gevonden lichaam in IJsselmeer blijkt van overboord geslagen zeiler

‘Algemene mondkapjes­plicht kan juridisch op korte termijn niet’

27 juli Het kabinet kan niet op korte termijn besluiten tot een mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Dat zeggen drie experts in het staats- en bestuursrecht tegen NRC. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden momenteel opgenomen in noodverordeningen en die zijn niet geschikt om grondrechten langdurig in te perken, zegt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). Bij een mondkapjesplicht is dat volgens hem aan de orde.