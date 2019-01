Gevonden schedel bij Putten blijkt eeuwenoud: geen nader onderzoek

De schedel werd gevonden door een wandelaar in de omgeving van de Garderenseweg. Vervolgens is de schedel voor onderzoek naar het NFI gestuurd. Uit dat onderzoek is gebleken dat de schedel een aantal eeuwen oud kan zijn en daarom wordt het niet verder onderzocht.



‘Als de schedel minder dan honderd jaar oud was geweest, zou de schedel ook onderzocht worden op DNA-sporen. Was er in dat geval een DNA-spoor gevonden, dan zou deze zijn vergeleken met sporen in de database van vermiste personen om zo te onderzoeken of het afkomstig is van een vermiste persoon’, schrijft de politie.