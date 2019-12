Gevonden stof in Arnhemse gevangenis ‘bruikbaar voor moord’

Het ministerie van Justitie meldt het volgende over de vondst: ,,Enkele weken geleden is een gevaarlijke synthetische drug aangetroffen in PI Arnhem. De gedetineerden zijn daarvan op de hoogte gebracht. Er zijn geen signalen dat dit voor onrust heeft gezorgd.”



Er is volgens het ministerie wel aangifte gedaan bij de politie. De gedetineerde bij wie smokkelwaar werd aangetroffen, kreeg volgens het ministerie ‘een passende sanctie’. Van verdere maatregelen is in de gevangenis vooralsnog geen sprake.



Nog steeds is niet helemaal duidelijk waarom de politie vorige week woensdag een doorzoeking deed in de Arnhemse bajes.