Gewapende Nederlanders die aanslag beraamden in België, pakten meisjes mee om politie af te leiden

Vijf jonge Nederlanders met een kalasjnikov die vorige week werden opgepakt in het Belgische Berchem, blijven voorlopig in de gevangenis. Het vijftal zou een aanslag beraamd hebben op een woning van een familie. De twee vrouwelijke verdachten beweren dat zij in de val zijn gelokt door hun vrienden. Zij dachten dat zij gingen feesten in Antwerpen.

De inkt van de beslissing van de raadkamer was nog niet droog of het Antwerpse parket liet vanmiddag al weten dat de vijf verdachte Nederlanders een maand langer in de gevangenis moeten blijven. De vijf zijn drie jonge mannen van 18 en 20 jaar en twee meisjes van 18 en 19 jaar. De mannen zijn van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. De Antwerpse politie betrapte het vijftal ‘s nachts om 2.30 uur in een VW Golf.

Het vijftal maakte zichzelf verdacht door hun VW Golf met Nederlandse nummerplaat tegen de rijrichting in te parkeren. De politie heeft sinds de aanslagen bij de familie El H. extra ANPR-camera’s geplaatst om verdachte wagens en nummerplaten te traceren.

In de auto lag een gebruiksklare kalasjnikov. Eén van de verdachten had ook een lader voor een pistool in zijn rugzak steken. Verder werd een kogelvrije vest aangetroffen.

‘Naar een feestje’

De mannelijke verdachten uit Amsterdam beroepen zich op hun zwijgrecht. De twee meisjes eveneens uit Amsterdam beweren dat zij erin zijn geluisd. Eén van de jongens had een vriendin meegevraagd voor een feestje in Antwerpen. Die vriendin had dan een tweede meisje opgetrommeld om mee te gaan fuiven. Alles wijst erop dat de jongemannen de meisjes bewust hebben meegevraagd om de politie af te leiden. Een auto met jonge koppels komt op een donderdagnacht minder verdacht over en wordt minder snel gecontroleerd dan een auto met enkel jongemannen in.

Eén van de meisjes barstte maandagmiddag op de raadkamer in tranen uit en gooide zich voor de rechter op de grond. Zo ontredderd was zij toen zij hoorde dat zij een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Minderjarigen

De raadkamer verlengde maandagmiddag ook de aanhouding van twee andere gewapende Nederlanders (18 en 20 jaar) die vorige week dinsdag in Borgerhout waren onderschept. In hun auto werd eveneens een vuurwapen en materiaal voor een het maken van een brandbom aangetroffen. Twee minderjarigen van 17 jaar die eveneens in de auto zaten, zijn in een gesloten instelling geplaatst.

De federale gerechtelijke politie (FGP) onderzoekt of al deze verdachten in aanmerking komen voor de eerder uitgevoerde aanslagen bij de familie El H.