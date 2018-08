'Geweer weigerde bij aanslag op leverancier afluisterapparatuur aan Astrid Holleeder'

Dat meldt de politie via een persbericht. 'Kennelijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd bewerkt - voornamelijk op het hoofd - met het geweer'.



Het slachtoffer, een 31-jarige man uit Alkmaar, raakte zeer ernstig gewond. Volgens De Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de winkel, die rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur leverde aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op. Het dagblad meldde eerder dat de man in zijn hoofd zou zijn gestoken.



Na het geweldincident zocht de politie naar een gestolen grijze Audi Q5 met kenteken 12-RPJ-5 die vermoedelijk is gebruikt als vluchtauto. De auto is met behulp van een Burgernetmelding inmiddels gevonden op de AAH Struijckenkade in Slotermeer. De auto is in beslag genomen en weggesleept voor forensisch onderzoek.