Gewonden brugdrama Zaandam ‘aanspreekbaar’

De man en de vrouw vielen gisteravond van de brug toen deze openging. De vrouw viel op het wegdek, de man kwam in het water terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Omstanders melden dat de brug ‘ineens’ omhoog ging. Maar politie noch de gemeente kan daar nu iets over melden. Het onderzoek is in volle gang.



Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bekijkt of ze onderzoek moet doen naar het incident. ,,We informeren ons nu over de gebeurtenissen, daarna beslissen we over een eventueel vervolg.’’