Gezin ontsnapt aan ramp: ‘Vuurwerk door brievenbus gooien levensgevaarlijk’

Stel verovert vele harten na het verlies van baby Sieb: ‘Ik weet nu wat écht belangrijk is’

2 januari Het afgelopen half jaar kon je niet om Carlijn Kloet en Thibaud van der Steen heen. Van NOS-journaal tot instagram, ze straalden overal. Wie had dat gedacht op 1 januari 2020, toen de dood van hun eerste kind alles zwart kleurde. ,,We wachten niet op het licht aan het eind van de tunnel. We hangen onderweg de lampjes op.”