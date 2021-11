Gezin ontvangt doos vol gevoelige informatie door verkeerde verzending

OM overweegt Spaanse ‘quarantai­ne-vluchters’ langer in isolatie te houden

Het Openbaar Ministerie overweegt het Spaanse stel dat de quarantaine in een hotel bij Schiphol zou zijn ontvlucht langer vast te houden in isolatie. Of dat verzoek wordt ingediend, besluit het OM later dinsdag. Als dat gebeurt, moet de rechtbank zich daarover buigen.

17:58