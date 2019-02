Gezocht: een (trein)maatje voor jarige Aart

VideoDe licht verstandelijk beperkte Aart ten Have (51) zoekt iemand om leuke dingen mee te doen. Maar drie maanden na zijn oproep in een campagne van het Oranje Fonds heeft nog niemand gereageerd. Vandaag is hij jarig. Wie geeft Aart een ’maatje’ cadeau?

Aart ten Have kent het spoorboekje van de NS bijna uit zijn hoofd. Als de rode lichten bij de spoorwegovergang gaan knipperen, de bellen rinkelen en iedereen denkt dat de Sprinter eraan komt, weet hij al dat de naderende trein niet zal stoppen in ’t Harde.

,,De intercity komt hier elk heel en half uur langs’’, zegt hij onverstoorbaar als de sneltrein voorbij dendert en het kleine station links laat liggen. ,,Deze komt vanuit Amersfoort en gaat naar Zwolle.’’

Vroeger zou hij bij een passerende trein met zijn neus tegen de rand van het perron zijn gaan staan. Nu is hij voorzichtiger en stapt hij enkele meters naar achteren als het geel-blauwe gevaarte een kleine wervelwind veroorzaakt op het ijskoude perron. ,,Hij rijdt 140 kilometer per uur.’’

Volledig scherm Aart ten Have © Koen Verheijden

Aart is gek op treinen. Hij leest erover en weet veel. Hij weet ook dat de Sprinter die om 15.36 uur op station ’t Harde zal aankomen een dubbeldekker is. ,,Ik ga altijd beneden zitten’’, vertelt hij eenmaal in de trein. ,,Dat vind ik prettiger. Ik heb het liefst een sneltrein, hoewel de nieuwe Sprinter er wel mooi uitziet.’’

Passief

Aart heeft PDD NOS, een autistische stoornis. Hij is zelfstandig, kan vrij goed communiceren en contact leggen met anderen, maar hij vindt het moeilijk contacten te onderhouden en is een beetje passief.

Drie maanden geleden plaatste hij in het kader van de jaarlijkse campagne ’Maatjes Gezocht’ van het Oranje Fonds een oproep op de website. Hij kreeg geen enkele reactie. ,,Dat vind ik jammer. Twee jaar geleden had ik wel een maatje, Lisa. Met haar deed ik leuke dingen. Dat mis ik wel. Ik vind het gezellig om met iemand af en toe een treinreis te maken.’’

Het treinritje naar Harderwijk duurt heen en terug een half uur. Hij geniet van elke minuut, staart dromerig uit het raam naar de bossen en huizen die langs glijden en vertelt over fascinatie voor treinen.

Volledig scherm Aart geniet van elk treinritje © Koen Verheijden

,,Vroeger ging ik heel vaak met de trein, samen met mijn ouders. We reden overal naartoe. Ik heb nog in de oude Hondekop-treinen gereden. Maar mijn vader is er al 32 jaar niet meer. Hij had kanker, was 56. Mijn moeder is enkele jaren geleden overleden.’’

Het liefst zou Aart elke dag een treinritje maken. Dat kan alleen als iemand met hem meegaat. In zijn eentje een kaartje kopen en op de goede tijd in de juiste trein stappen, is met zijn beperking lastig. Bovendien voelt hij zich niet prettig tussen vreemde mensen zonder een bekende in de buurt.

,,Ik moest een keer een stukje alleen met de trein. Dat ging goed, maar ik vond het wel eng. Dat durf ik echt niet meer. Ik ben met een begeleider ook een keer in de verkeerde trein gestapt. Ik moest van Arnhem naar Utrecht maar maar kwam uit in Amsterdam.’’

Vijf dagen in de week werkt hij bij dagbesteding ’t Trefpunt, pal naast – hoe kan het ook anders – het treinspoor. Hij vouwt zakken, draait schroeven in elkaar. Als hij weer thuiskomt, leest hij boeken of zit in de tuin.

Vaak weet hij niet wat hij met zijn vrije tijd aan moet. Daarom heeft hij iemand nodig die samen met hem een leuke activiteit bedenkt en met hem op pad gaat. Fysiek is Aart tiptop in orde. Met zijn beperking is hij niet expliciet hulpbehoevend.

Tussen wal en schip

,,Mensen als Aart vallen een beetje tussen wal en schip’’, zegt Rianne Bolhuis, een van de begeleiders van wooncentrum De Steenrots, waar Aart samenwoont met mensen met een verstandelijke beperking. ,,We zijn druk bezig mensen zorg te bieden. We hebben niet altijd tijd om even mee te gaan naar het dorp.’’

Volledig scherm © Koen Verheijden

Juist voor mensen als Aart steunt het Oranje Fonds maatjesprojecten, waarin vrijwilligers worden gezocht voor mensen die extra aandacht, ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ouderen, tienermoeders en autisten. De campagne heeft nieuwe aanmeldingen en succesvolle koppelingen opgeleverd. Helaas is de vraag naar Maatjes groter dan het aanbod.

Paar uurtjes

,,Het verhaal van Aart staat niet op zichzelf’’, zegt Nerina Vilchez van het Oranje Fonds. ,,Er is een groot tekort aan vrijwilligers. Het hoeft niet veel tijd te kosten: een paar uurtjes in de week of twee weken. Maar het vereist wel commitment. Het zit in de kleine dingen: aandacht, een kopje koffie, luisterend oor. Deze mensen hebben vaak een klein sociaal netwerk. Een beetje aandacht kan al een enorm verschil maken in hun leven.’’

Dat geldt ook voor Aart. Hij vindt het al fijn om een praatje te maken of ergens wat te drinken. Nu gaat hij geregeld in zijn eentje naar het centrum voor een kopje koffie of een taartje. Dan maakt hij een vast rondje langs de supermarkt, bakker en het cafetaria. ,,In mijn eentje fietsen doe ik niet meer. Ik let niet goed op in het verkeer. Ik ben een keer tegen een vrachtwagen gebotst. Ik had niks, maar mijn fiets wel.’’

Natuurlijk zou het fijn zijn als zijn maatje ook van een treinritje houdt, maar het is geen verplichting,. ,,Ik hou ook van fietsen, wandelen, zwemmen, spelletjes en de tablet. Ik zoek gewoon een maatje om leuke dingen mee te doen. Dat zou ik al heel fijn vinden.’’

https://www.maatjesgezocht.nl/story/het-verhaal-van-aart-ten-have

