Gezocht: testpanel voor de ADR Fietstest 2021

Via deze weg krijg je als eerste de mogelijkheid om je aan te melden voor de ADR Fietstest. Deze keer gaan we weer groots uitpakken en testen we in totaal meer dan 100 modellen in diverse categorieën:

- Elektrische stadsfietsen

- Elektrisch sportieve woon-werk fietsen

- Elektrische toer/trekkingfietsen

- Speed Pedelecs 45km/h

- Elektrische lifestyle fietsen

- Elektrische vouwfietsen

- Elektrische bakfietsen

- Mountainbikes

- Racefietsen

Vanaf maandag 15 februari tot en met zondag 14 maart heb je de mogelijkheid om een dagdeel in te plannen om e-bikes te testen. Op deze dag ben je lid van het ADR-testpanel, waarbij je de allernieuwste e-bikes gaat uitproberen. Hiermee ga je de lezers van deze krant helpen bij hun keuze. De testdagen worden georganiseerd in samenwerking met Fietstest.nl en vinden plaats vanaf een locatie in het midden van het land, Utrecht.

Hoe wordt er getest?

In navolging van de RIVM-veiligheidseisen rondom het coronavirus, hebben we besloten de ADR Fietstest op basis van ‘private testing’ af te nemen. Elk testpanellid bieden wij een testtijd aan van circa 3 uur, waarbij Fietstest.nl jou persoonlijk en veilig gaat helpen met het testen van de e-bikes.

Welke veiligheidsmaatregelen kun je nog meer verwachten?

- Er wordt getest van maandag 15 februari t/m zondag 14 maart;

- Er wordt in de open lucht getest;

- Er wordt getest binnen twee dagdelen (ochtend 10.00-13.00 uur of middag 13.00-16.00 uur);

- We houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;

- Er worden geen handen geschud;

- Zadel en handvatten worden na iedere testrit gedesinfecteerd;

- Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Om je zo goed mogelijk te helpen en de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen, vragen wij je om met maximaal 2 personen de Fietstestdag te bezoeken.

Let op: we kunnen maar een beperkt aantal deelnemers ontvangen, dus vol = vol.