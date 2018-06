Gezocht: vrouw met twee honden inzake 'kofferbakontvoering' meisje (6)

De politie is op zoek naar een vrouw die twee honden uitliet in de buurt van de plek in Weert waar twee weken geleden korte tijd een 6-jarig meisje werd ontvoerd. Een getuige zag hoe een man het slachtoffertje oppakte en in de kofferbak van zijn witte auto stopte.

De ontvoering vond plaats op 6 juni omstreeks 18 uur in de Maastrichtstraat in de Weertse wijk Groenewoud. Rond die tijd zou een vrouw in de omgeving van de nabijgelegen Herenstraat/Thornstraat haar twee honden hebben uitgelaten. De politie wil graag met haar in contact komen. Mogelijk beschikt zij over informatie die het onderzoek vooruit kan helpen. De politie van Weert beschouwt de vrouw als een belangrijke getuige en vraagt haar om contact op te nemen.

De bestuurder van de witte auto man zou het meisje eerst hebben verzocht in te stappen en haar pas na weigering in de kofferbak van zijn auto hebben gezet. Volgens een lokale nieuwssite begon het kind te schreeuwen en bleef ze dat doen tot de man haar vrijliet. Dat gebeurde in de buurt van een middelbare school in de Thornstraat. Het meisje rende vervolgens naar huis. Ze is volgens de politie erg geschrokken.

Verdachte

De auto van de ontvoerder was te zien op beelden van bewakingscamera's van buurtbewoners. Het voertuig, vermoedelijk een VW Golf of soortgelijk model, zette de politie op het spoor van de man. Hij werd eind vorige week aangehouden in zijn woning. De verdachte is een 24-jarige Weertenaar. De politie gaat ervan uit dat de man alleen in de wagen zat en ook alleen handelde. Over een eventueel verband tussen het slachtoffertje en hem is nog niets bekend.