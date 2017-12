Gezochte jongeren kunnen zich Remon (19) niet herinneren

De jongeren die Remon Bruinsma (19) vermoedelijk als laatste zagen en spraken in de nacht van zijn verdwijning, op 1 december in Leeuwarden, kunnen zich hem niet herinneren. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De jongeren hadden zich gemeld naar aanleiding van een oproep van de familie van de student uit De Westereen.

De krant baseert zich op informatie van de politie. Volgens een woordvoerder verklaarde het groepje zich 'het contact niet te kunnen herinneren'. Op camerabeelden is te zien hoe Remon die nacht om 2.20 uur met een groepje van vijf personen over de Nieuwestad in Leeuwarden meeloopt van de C&A tot aan de hoek van de Doelesteeg. Voor kledingwinkel Sissy Boy stelt hij hen een vraag, waarop een blond meisje naar de andere kant van de Nieuwestad wijst. Bruinsma gaat vervolgens op een draf die kant op.

Remons moeder reageert teleurgesteld. Ze vindt het vreemd dat geen van de vijf zich meer iets herinnert. ,,Weer een puzzelstukje verder ... natuurlijk hebben we onze Remon hier nog niet mee terug ... ik hoop dat ze snel ondervraagd worden over het praatje dat ze met hem maakten ... over hoe Remon overkwam ... waarom ze zolang gewacht hebben om zich te melden", schreef Ansje Dijkstra op Facebook na het nieuws dat de groep zich gemeld had.

Het is de tweede teleurstelling binnen een week. Vorige week meldde de moeder blij dat het blonde meisje uit de groep zich gemeld had. Enkele uren later zei ze dat het niet ging om het meisje waar men naar op zoek was. De moeder van de vermiste student plaatste op vrijdag 8 december voor het eerst een oproep op Facebook voor tips over de blonde vrouw met wie haar zoon sprak in de nacht dat hij verdween. ,,Een blond meisje wijst, Remon loopt de richting op waar zij heen wijst. Wie herkent zich in dit verhaal? En waarheen wees zij?"

De familie zette afgelopen weekend nieuwe camerabeelden online. Ze werden gemaakt door bewakingscamera's aan de 'stille' kant van de Leeuwarder Nieuwstad. Op de beelden is een groepje jongeren te zien voor de C&A. Mogelijk is Remon bij hen. De jongeren lopen vrij snel, zo schrijft de familie.

