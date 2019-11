Gezochte man gearresteerd op station Eindhoven: ‘Iedereen in de coupé moest zijn handen omhoog doen’

Het verzoek om de man op te pakken kwam volgens een politiewoordvoerder van een andere politie-eenheid uit het land. Reizigers in de tunnel zagen ongeveer drie kwartier na de start van de actie hoe de aangehouden man werd weggevoerd. Het zou gaan om een man van rond de 35 jaar met een Action-tas. De tas is in beslag genomen. In de trein wordt ondertussen nog gezocht naar mogelijke voorwerpen die de man had meegenomen.

Handen omhoog

Zwaarbewapende agenten van het Rapid Response Team, met onder meer honden, doorzochten even daarvoor een trein. Alle reizigers daarin moesten hun handen omhoog houden, terwijl de gepantserde agenten iedereen streng aankeken, zeggen reizigers Mike Alberts en Ebbo Hartsuijker, die zelf ook in de trein zaten. ,,Er werd eerst omgeroepen dat niemand de trein uit mocht en een minuut of tien later kwamen opeens die agenten de coupé in. Ze keken iedereen aan en liepen door.”

Zwaarbewapende agenten hebben vanavond op station Eindhoven een man opgepakt. © Bert Jansen / Sem van Rijssel

Pas later hoorden de reizigers dat de politie op zoek was naar één specifiek persoon. Het verzoek om de man op te pakken kwam volgens een politiewoordvoerder van een andere politie-eenheid uit het land.

Drukte

De actie begon iets na 18.00 uur. Sindsdien staan alle treinen op het station stil. In elk geval de perrons bij spoor 1-2 en 3-4 zijn ontruimd. Er is geen sprake van paniek, maar wel enige chaos onder de reizigers. Zij moeten wachten in de stationshallen of in de passage onder de perrons. Het was door lichtfestival Glow al druk op en buiten het station.

Beeld vanuit de trein, waar zwaarbewapende agenten zijn binnengekomen. © ED

Een agent met een politiehond op station Eindhoven. © Marvin Smulders