'Gezond eten door kind vooral zaak ouders'

'Keizer Karelplein meest ver­keers­on­vei­lig'

6:57 Het Keizer Karelplein in Nijmegen is met zeker 83 ongelukken in drie jaar tijd de meest verkeersonveilige plek van het land. Op nog eens bijna 1200 locaties in Nederland werden in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken gemeld.