Gezondheidsraad: Vaccineer kinderen met een verhoogd medisch risico tegen corona

Dat schrijft de raad in een advies aan minister De Jonge, dat zojuist openbaar is geworden. Die spreekt in een eerste reactie van een ‘logisch’ advies. ,,In december verwachten we te kunnen beginnen met prikken.”

De kinderen voor wie de Gezondheidsraad vaccinatie adviseert, kampen bijvoorbeeld met een chronische longaandoening, aangeboren hartafwijkingen of het downsyndroom. ,,Zij hebben een grotere kans op ziekenhuisopname en lopen ook een hoger risico om een ernstige ontstekingsreactie in de organen te krijgen na een infectie”, schrijft de raad.

Het gaat om een groep van ongeveer 40.000 kinderen, die onder behandeling staan van een kinderarts. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de kinderartsen de exacte selectie te laten maken. Bart-Jan Kuilberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, zegt dat voor een advies over het vaccineren van gezonde kinderen meer tijd nodig is. ,,Voor gezonde kinderen is de afweging complex.”

Kuilberg zegt niet te kunnen zeggen wanneer het advies voor deze groep precies komt. Het kabinet liet twee weken geleden overigens doorschemeren vooralsnog geen grootschalige vaccinatiecampagne voor kinderen te willen. Deze maand ontvangt Nederland 42.000 speciale doses van het Pfizer-vaccin voor kinderen. Minister De Jonge gaf eerder al aan die te willen reserveren voor de groep met medische problemen.

Goedgekeurd

Eind november keurde het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van BioNTech en Pfizer goed voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Eerder was het al goedgekeurd vanaf 12 jaar. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) schaarde zich achter dat advies. ,,De voordelen zijn groter dan de risico’s”, vat CBG-voorzitter Ton de Boer het advies samen. ,,Onze conclusie is dat het vaccin kinderen goed beschermt tegen corona, en dat de kans op bijwerkingen klein is.”

Andere landen enten kinderen al op grote schaal in, de VS en Israël bijvoorbeeld. Ook België begint over een paar weken. Vanmiddag werd bekend dat de zuiderburen 700.000 kindervaccins hebben aangeschaft.

In Nederland betwijfelen veel mensen of het wel een goed idee is om alle kinderen in te enten. Zo is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde tegenstander. Voorzitter Károly Illy, ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), vindt dat door de kleine risico’s die gezonde kinderen lopen bij besmetting met het coronavirus, het individuele belang voor een kind ontbreekt.

Bijwerkingen

Kuilberg zegt rekening te houden met de mogelijkheid van bijwerkingen bij kinderen die het vaccin krijgen. Daarbij zal het volgens hem vooral gaan om relatief milde verschijnselen zoals pijn op de prikplaats en vermoeidheid.

Ook houdt de Gezondheidsraad de mogelijkheid open dat ‘myocarditis’ op kan treden, ook al is deze bijwerking niet gezien bij de studies naar de kindervariant van het vaccin. Bij jongere leeftijdsgroepen, ‘pakweg de groep tussen 16 en 29 jaar’, komt myocarditis, een ontsteking van de hartspier en het hartzakje, relatief vaak voor na coronavaccinatie.

Kuilberg stelt echter dat de aandoening ook een gevolg kan zijn van een coronabesmetting, en dat dat ‘vele malen vaker’ optreedt dan myocarditis na vaccinatie. Ook komt de aandoening bij kinderen tussen 5 en 11 volgens hem sowieso minder vaak voor dan bij oudere leeftijdsgroepen.

