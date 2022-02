Gezondheidsraad vindt booster jongeren onnodig: wintersport op de helling?

Dat schrijft de raad in een vanochtend gepubliceerd advies aan minister Kuipers van Volksgezondheid. De Gezondheidsraad laat één vraag open: wat doet Nederland met jongeren die een boosterprik nodig hebben om met hun familie op vakantie te kunnen naar bijvoorbeeld Oostenrijk of Italië? Dat valt ‘buiten het mandaat', schrijft de raad. Daar moet het kabinet dus zelf een keuze in maken. Sowieso moet het kabinet nog bekendmaken of het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen.



Op dit moment kunnen jongeren nog niet geboosterd worden. Naar het advies van de Gezondheidsraad werd door sommigen dan ook reikhalzend uitgekeken. Op 19 februari begint in het noorden van het land de voorjaarsvakantie. Tieners die naar Oostenrijk gaan om te skiën, mogen hun laatste vaccinatie bijvoorbeeld maximaal zeven maanden geleden hebben gehad. Jongeren in Nederland konden zich vanaf juli laten prikken, de tweede prik volgde minimaal drie weken later. Dat is nu dus zo’n half jaar geleden.



Lees ook Skireis duizenden jongeren gered, Oostenrijk verlengt geldigheid vaccinaties

,,We vinden het natuurlijk vervelend als tieners niet met ouders op vakantie kunnen”, zegt Marianne Geleijnse, vice-voorzitter van de Gezondheidsraad. ,,Ook voor restaurants in Duitsland kan een booster nodig zijn. Maar een vaccinatie is een medische interventie, daarom baseren we ons advies op medische gronden. En de gezondheidswinst van boosters bij jongeren is te gering, vinden wij.”

Geleijnse oppert dat de Europese landen kunnen werken aan eenduidige regels, zodat dit soort situaties voortaan voorkomen worden.

Omikron verloopt toch al mild bij tieners

De Gezondheidsraad schrijft dat een infectie met de omikronvariant van het coronavirus, die nu dominant is, bij tieners die al volledig gevaccineerd zijn over het algemeen mild verloopt. De kans op ziekenhuisopname is ‘minimaal’. ,,Boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen levert slechts zeer beperkte gezondheidswinst op, ook voor adolescenten die onder een hoogrisicogroep vallen.”

De Gezondheidsraad wijst er ook op dat het Europees medicijnagentschap EMA voor een boosterprik bij jongeren de voordelen nog niet afgewogen heeft tegen de risico’s. Daardoor zou een extra prik bij deze groep nu ‘off-label’ zijn. Dat betekent dat het vaccin niet officieel geregistreerd is voor deze groep. Geleijnse benadrukt overigens dat boosteren voor volwassenen nog steeds wel nut heeft.

Volledig scherm Skiën in Oostenrijk is in sommige gevallen niet mogelijk zonder booster. © Getty Images

Bij de eerste vaccinatieronde, afgelopen zomer, werden tieners wel meegenomen. Een van de redenen was toen dat dat zou helpen om de verspreiding van het virus te remmen, en op die manier de zwaarste maatregelen mogelijk zou kunnen voorkomen. Dat leverde de jongeren destijds ‘indirecte gezondheidswinst’ op, was het idee. ,,In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de omikronvariant dominant is, biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep. Ook verwacht de raad geen belangrijk effect op de verspreiding van het virus onder de bevolking.”



Zonder goedkeuring

De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, had eind december om het advies gevraagd. In de huidige golf zijn veel jongeren positief getest. De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning alleen voor volwassenen. In Nederland zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd. De Jonge had daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring, of dat het beter is om te wachten tot er een vaccin is dat is goedgekeurd voor jongeren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde half januari nog dat er momenteel geen bewijs is dat gezonde kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig hebben. Meer onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen wie baat heeft bij een boosterdosis, volgens WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Israël biedt tieners vanaf 12 jaar al een extra prik aan om het immuunsysteem te versterken, vooral nu de besmettelijkere omikronvariant blijft oprukken. Ook in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Hongarije is het goedgekeurd.

De WHO vindt dat boosters vooral bedoeld moeten zijn voor de kwetsbaarste personen, zoals ouderen, mensen met een verzwakte afweer en personeel in de zorg. De organisatie bekritiseerde eerder al het algemeen toedienen van een booster in rijkere landen, terwijl in veel arme landen de bevolking nog niet eens een eerste prik heeft gekregen.

Kijk hier onze video's over corona en de vakantie: