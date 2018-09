GGD blij met blaastest op school: alcoholprobleem jongeren speelt breder

'Drieman­schap met Willem Holleeder pleegde moorden'

13:06 Willem Holleeder vormde samen met Dino Soerel en wijlen Stanley Hillis een driemanschap dat onder meer verantwoordelijk was voor de afpersing en liquidatie van vastgoedman Willem Endstra. Dit zei aanklager Lars Stempher in de gerechtsbunker in Osdorp.