GGD-oplichter vroeg 100 euro ‘borg’ voor inplannen coronatest: ‘Veel misbruik van systeem’

De oplichting die hij pleegde, was eigenlijk doodsimpel, vertelde de 26-jarige S. uit Rotterdam woensdag in de rechtbank in Utrecht: ,,De systemen van de GGD stonden helemaal open, heel veel medewerkers maakten er misbruik van.” S. is dan ook lang niet de enige net nieuw geworven GGD’er die voor de rechter moet verschijnen, wel geeft zijn zaak een mooi inzicht in hoe sommigen van hen te werk gingen.

S. (goed gebekt, goed gekleed, ook muzikant) deed dat in september 2020 zo: als hij vanuit huis (net als duizenden andere uitzendkrachten) voor de GGD werkte, moest hij mensen bellen om hun testuitslag te vertellen. Maar een deel van die tijd schakelde hij zijn telefoon door en zocht hij vanaf zijn eigen laptop in het GGD-systeem CoronIT mensen op die net een coronatest hadden ingepland. Daarna belde hij ze op. Hij meldde hen dat ze een borg van 100 euro moesten betalen, ‘omdat het druk was in de teststraten en de GGD zeker wilde weten dat mensen zouden komen'. Als er niet werd betaald, zou de afspraak worden geannuleerd.

Quote Ik heb een glitch gevonden om snel doekoe te maken: die mensen gewoon bellen Verdachte S.

Daarna stuurde hij die mensen een mail met een betaallink. De mail werd verstuurd vanuit het door hem aangemaakte adres ggdghor2020@gmail.com. Wie betaalde, kocht via een Belgische rekening in feite een tegoedkaart die bij S. belandde. Hij wilde die gebruiken om online mee te gokken. S. probeerde de truc bij zeker veertien mensen, drie van die zaken zijn hem ten laste gelegd. In die tijd zei hij tegen zijn vriendin: ,,Ik heb een glitch gevonden om snel doekoe te maken: die mensen gewoon bellen.” Nu zegt hij: ,,Ik heb er vreselijk veel spijt van, ik begrijp dat die mensen nu een deuk in hun vertrouwen hebben.”

Verkoop van ‘leads’

Wat S. ook deed was het kopiëren van honderden GGD-dossiers naar zijn eigen laptop. Hij wilde die als ‘leads’ gebruiken. ,,Ik zit ook in de energiemarketing. Misschien kon ik ze gebruiken voor telefonische acquisitie.” Enkele adressen deelde hij ook in een Telegramgroep voor ‘marketing- en salesmedewerkers'. ,,Ik wilde kijken of er animo was om die leads te kopen.”

Wat er ook gebeurde: meerdere mensen die door S. werden gebeld om een borgsom over te maken, werden tien minuten later ook gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de ING of de Rabobank. Die persoon meldde dat er verdachte transacties waren en dat er voor controle een bedrag van 5000 euro overgemaakt moest worden. Die poging tot oplichting mislukte uiteindelijk omdat de slachtoffers onraad roken. S. ontkent erbij betrokken te zijn geweest.

GGD

De zaak kwam aan het licht omdat slachtoffers zich bij de GGD meldden en de dienst daarna zag dat een medewerker honderden dossiers opende die hij helemaal niet nodig had. De dienst deed melding bij de politie waarna S. werd aangehouden en 45 dagen vastzat. ,,Had u geen geheimhoudingsverklaring getekend voor die persoonsgegevens?” wilde de rechtbank weten. ,,Ik kan me wel iets van een korte e-learning herinneren, die heb ik gemaakt. Maar het is logisch dat je die gegevens niet mag delen", antwoordde S. Hij werkt nu nog steeds met persoonsgegevens, als teamleider bij een callcenter.

Het Openbaar Ministerie eiste vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de Rotterdammer. ,,Hij had kunnen helpen de pandemie te bestrijden, maar probeerde er financieel gewin uit te halen. Door zijn handelen is het vertrouwen in de GGD en de overheid geschaad.” De rechtbank doet op 12 januari uitspraak.

Meer GGD’ers

De Rotterdammer is lang niet de enige GGD-medewerker die wordt verdacht van fraude. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar (tijdelijke) medewerkers die worden verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen of qr-codes. Zij zouden zich hebben laten betalen om ongevaccineerde Nederlanders als gevaccineerd in het systeem aan te vinken. De ongevaccineerden betaalden daar honderden euro's per persoon voor.

Eerder dit jaar berichtte RTL Nieuws al over een groot datalek bij de GGD. Gegevens van duizenden Nederlanders die in de systemen van de organisatie staan, werden te koop aangeboden op internet. Het ging daarbij om adres, telefoonnummers en en Burgerservicenummers (bsn). S. zei daar in de rechtbank over: ,,Onder medewerkers was dat al lang bekend, er werd over gesproken in groepsapps.”

Twee verdachten van die zaak kwamen al eerder voor de rechter, zij waren onder meer op zoek gegaan naar gegevens van bekende Nederlanders. Tijdens het onderzoek werden zeven mensen gearresteerd en verloren circa dertig GGD-medewerkers hun baan wegens ongeoorloofd gebruik van de systemen.

Vanwege het grote datalek heeft een stichting een megaclaim tegen het ministerie van Volksgezondheid in de maak. De stichting start een collectieve procedure voor mensen die zich aanmelden. Ze vragen namens de gedupeerden van het datalek een vergoeding van zo’n 1000 euro.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: