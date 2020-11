GGD's werken met software die niet op pandemie is berekend

Bibliothe­ken verwijde­ren boeken met Zwarte Piet: ‘In strijd met de goede zeden’

3:00 Bibliotheken zijn op grote schaal in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen. Volgens koepeldirecteur Anton Kok is dat ‘logisch’ en ‘passend bij de tijdsgeest’. ‘Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen’.