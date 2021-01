'GGD wist van privacyproblemen coronasystemen’

Coronavirus LIVE | 4740 nieuwe coronamel­din­gen, EMA scherpt advies aan: tweede prik Pfizer/BioNTech na 3 weken

16:20 Het afgelopen etmaal zijn er 4740 nieuwe coronameldingen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde van de afgelopen week. Het coronavaccin van AstraZeneca moet alleen worden toegediend aan mensen onder de 65. Met dat advies komt het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch Instituut, de tegenhanger van het RIVM. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.