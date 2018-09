Ggz-kliniek Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding patiënte

Ook was er geen volledige medische overdracht. Zwarts maakte in de gevangenis een einde aan haar leven. De brief van Altrecht, die in bezit is van deze krant, is opgesteld door geneesheer-directeur Pieter Prins en mede ondertekend door de Raad van Bestuur. In de brief geeft Prins toe dat zijn instelling ‘op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld’. ,,Ik wil u dan ook namens de instelling welgemeend excuses aanbieden voor deze gang van zaken en nogmaals mijn deelneming betuigen met dit afschuwelijke verlies.”

Groepsverkrachting

Zwarts kwam op 18-jarige leeftijd terecht in de psychiatrische zorg, nadat zij eerder tijdens een reis in Ghana het slachtoffer was geworden van groepsverkrachting. In de jaren die volgden werd haar ziekte ernstiger en deed zij verschillende zelfmoordpogingen. Behandelaren van opeenvolgende klinieken konden onvoldoende overweg met het ziektebeeld van Zwarts. In 2014 werd zij opgenomen in het Willem Arntsz Huis van Altrecht. Zwarts had ernstige psychiatrische klachten. Ze verwondde zichzelf door in haar armen te snijden en goot kokend water over haar benen. Op die manier voelde ze naar eigen zeggen de pijn in haar hoofd niet.

Stemmen in haar hoofd

Zwarts hoorde 24 uur per dag stemmen in haar hoofd. In september 2017 stak ze in haar kamer een stapeltje kranten in brand in de hoop dat ze zou verstikken. Een toegesnelde beveiliger kon de brand razendsnel blussen. Toch werd Zwarts een dag later aangehouden en naar een gevangenis met een psychiatrische afdeling in Zaanstad gebracht. Daar zat zij zeven maanden in voorarrest.



In de excuusbrief geeft Prins toe dat ‘een kleine onderstroom van het personeel’ al een jaar lang genoeg had van Suzanne en in het brandje een ‘mooie kans’ zag van haar af te komen. Ook schrijft Prins dat Altrecht druk zette op een officier van justitie om haar aan te houden. Vervolgens bleef zij zeven maanden in voorarrest, terwijl er geen volledige medische overdracht werd gedaan.



Uiteindelijk beroofde Zwarts zich in een isoleercel in de gevangenis op 17 februari 2018 van het leven. Altrecht weigert inhoudelijk te reageren.