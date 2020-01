Giërmo B., tóch de schutter van Derk Wiersum?

LIVE TWITTERVersprak het Openbaar Ministerie zich nou en is Giërmo B. echt de schutter die advocaat Derk Wiersum doodschoot, of was het een misverstand en bestuurde B. ‘slechts’ de vluchtauto? Vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam wordt hopelijk meer duidelijk over de verdachte van de meest geruchtmakende moord van 2019: die op de advocaat van kroongetuige Nabil B.

Een bericht van het ANP leidde vorige week tot veel commotie: verdachte Giërmo B., tot dan toe ‘slechts’ verdacht van ‘betrokkenheid’ bij de moord op Derk Wiersum, zou daadwerkelijk de persoon zijn die de trekker overhaalde. Al snel bracht het ANP dat weer terug tot betrokkenheid. Het OM Amsterdam geeft ook toe dat het wellicht foute informatie had verstrekt.

Lees ook Van moord op Wiersum verdachte Giërmo B. eerder veroordeeld voor gewelddadige overvallen Lees meer

Maar was het een misverstand, of liep het OM vooruit op wat de officier van justitie vandaag gaat verklaren in de eerste pro forma-zitting tegen B.? De in Suriname geboren 36-jarige verdachte is in elk geval niet vies van geweld. Op zijn palmares stonden al enige geweldsdelicten toen hij in juli 2012 werd opgepakt voor twee gewelddadige overvallen: op een verfwinkel in Woudenberg en op een echtpaar in Tienhoven.

Bewaker

B. verzette zich tot het bittere eind tegen de zeven jaar cel die hij in februari 2013 kreeg opgelegd. Hij ging in hoger beroep en daarna ook nog in cassatie. Maar het hielp hem allemaal niet. ‘Pas’ in april 2017 kwam hij weer vrij, na ruim tweederde van zijn straf te hebben uitgezeten (in Nederland kom je dan in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling). Wel duurde zijn periode achter tralies iets langer dan had gehoeven, omdat hij nog werd gepakt met drugs in zijn cel en een bewaker had mishandeld.

Tweeënhalf jaar na zijn vrijlating zou Giërmo B. dus betrokken zijn bij de moord op Wiersum. Volgens een van de zijn vroegere advocaten heeft B. een beperkt IQ. De rechtbank in Utrecht hield daar zeven jaar geleden tijdens de zaak van de gewelddadige overvallen overigens geen rekening mee en bovendien werd B. in die periode ook niet nader onderzocht.

Maar toch voldoet B., al dan niet met ‘beperkt IQ’, precies aan het beeld van de uitvoerende pionnen van topcrimineel Ridouan Taghi: een beïnvloedbare man die altijd in geldnood zit en zich gemakkelijk laat misbruiken. Justitie verdenkt hem ervan tot de groep mannen te behoren die Wiersum al vaker had geobserveerd en hij zou op de dag van de moord samen met een andere verdachte in het busje hebben gezeten waarmee de uiteindelijke schutter werd afgezet.

Gevreesde topcrimineel

Taghi werd een maand geleden in Dubai aangehouden en wordt verdacht van tal van liquidaties. Hoewel hij nog niet officieel wordt verdacht van de moord op Wiersum, gaat iedereen er vanuit dat Taghi daar ook achter zit. Ook een neef van Taghi zit vast voor betrokkenheid bij de moord op Wiersum. De advocaat stond Nabil B. bij, de kroongetuige in het proces tegen de gevreesde topcrimineel.

Er is vandaag veel pers aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.