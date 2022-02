Gijzeling in Apple Store Leidseplein: politie massaal aanwezig en plein ontruimd

Een ooggetuige meldt aan Het Parool dat rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen zijn samen met de derde persoon nog in het winkelpand. Ook de politie meldt op Twitter dat er iemand met een vuurwapen in of bij de winkel is. Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.



Het plein is ontruimd. De politie meldt dat er specialistische eenheden ter plaatse zijn om de situatie ‘onder controle te krijgen’. Er hangt een politiehelikopter boven het gebied.