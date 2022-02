Gijzeling in Apple Store ten einde: verdachte in handen politie, gijzelaar in veiligheid

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto. Hij lag daarna een tijdje op straat en werd onder schot gehouden. Met een robot is de man onderzocht op explosieven, maar die had hij niet bij zich, meldt de politie. Een medisch team ontfermt zich nu over de man die op een brancard is gelegd. Ook de gegijzelde is in veiligheid gebracht. Over hun fysieke toestanden is nog niks bekend gemaakt.



Ook zijn mensen die zich nog in het pand bevonden in veiligheid gebracht, meldt de politie op Twitter. Eerder op de avond waren ook al tientallen mensen bevrijd. Zij zijn opgevangen door agenten en meegenomen naar een politiebureau voor een getuigenverklaring en nazorg, meldt de politie Amsterdam.